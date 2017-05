Lei Federal Aprovado projeto que obriga apresentação de laudo técnico em venda de veículo Débitos e alienações devem ser informados ao cliente

Deputados estaduais aprovaram ontem, em redação final, o projeto de lei que obriga a divulgação e cumprimento da Lei Federal 13.111/2015, por empresas que comercializam veículos automotores novos e usados em Mato Grosso do Sul.

De autoria do deputado estadual Jorge Takimoto (PDT), a matéria segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e, caso se torne lei, comerciantes serão obrigados a apresentarem laudo técnico do veículo, por meio de empresa especializada ou profissional habilitado, que confirme ao consumidor a procedência e condições do que irá adquirir, como registro de furtos, débitos, alienações e vistoria, conforme preconiza a lei federal.