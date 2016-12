TRÊS PRESOS Apreendida carga de maconha que era transportada a mando de preso Três rapazes, entre 21 e 27 anos, foram presos em flagrante

Fiscalização policial resultou na prisão de três pessoas e apreensão de carregamento de maconha, ontem à noite, na MS-455, em Campo Grande. Criminoso confessou que agia a mando de preso.

Policiais do Batalhão de Choque receberam denúncia de que haveriam traficantes nas imediações do presídio da Gameleira e no local foram encontrados dois carros, sendo Gol ocupado por dois rapazes, de 21 e 24 anos, e Palio que era dirigido por outro homem, de 27 anos.

Em vistorias, foram encontrados no porta-malas do Palio, 100 quilos de maconha. Um dos criminosos alegou que havia sido contratado por presidiário para fazer o transporte da droga, cujo destino não foi relatado na ocorrência policial.

Na casa de um dos traficantes, no Jardim Pênfigo, foi apreendido revólver de calibre 38. Em outro imóvel, no Bairro Serra Azul, foi encontrada Bros, de cor vermelha, que havia sido furtada. No local, havia ainda três coletes balísticos.

O trio foi preso em flagrante e levado à delegacia plantonista da Vila Piratininga.