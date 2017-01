10 SORTUDOS Bolão ganhador da Mega em Campo Grande foi feito em lotérica do Centro Cada apostador faturou R$ 3,6 milhões

Pela segunda vez seguida, um dos quatro maiores sorteios da Caixa Econômica Federal saiu em Campo Grande. Desta vez, a Mega Sena da Virada, sorteada ontem, às 19h (horário de MS), contemplou bolão de 10 apostadores da Capital de Mato Grosso do Sul.

Com valor total de R$ 36,8 milhões só para Campo Grande, cada vencedor levou pouco mais de R$ 3,6 milhões. Aposta foi feita na casa lotérica Ferradura da Sorte, na Rua Rui Barbosa, área central da cidade.

Conforme Ricardo Amado Costa, presidente do sindicato dos lotéricos, esta foi a primeira vez que o prêmio saiu em Campo Grande. “Em setembro do ano passado, outro jogo especial, o Lotofácil da Independência, saiu para uma única pessoa que levou o prêmio de R$ 8 milhões”, contou Amado. Na ocasião, o prêmio foi sorteado em lotérica localizada na Rua Brilhante.

Cada apostador tem até 90 dias para retirar o prêmio em qualquer agência bancária da Caixa Econômica distribuída pelo Brasil. O primeiro grande sorteio especial do ano que a Caixa realiza acontece em abril. “É a Dupla Sena da Páscoa. Na sequência tem o sorteio Quina de São João, em junho, depois s Lotofácil da Independência, em setembro e por fim a Mega Sena da Virada, em dezembro”, pontua o presidente do sindicato.

De acordo com Ricardo Amado, o valor acumulado nesta Mega Sena foi 30% maior com relação ao prêmio do ano passado. “Apesar do momento econômico, o valor arrecadado foi maior”, comparou o presidente.

BRASIL

O prêmio total, de R$ 220.984.549,30, foi dividido, ainda, com outras cinco apostas: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), e Fazenda Vilanova (RS). Todas as apostas nestas localidades foram feitas individualmente.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 – 53.

Na quina, 1.665 apostadores levarão R$ 25.481,21 cada um. Outros 124.889 apostadores acertaram a quadra e receberão R$ 485,30 cada um. A estimativa de prêmio para o concurso 1.891, a ser realizado em 4 de janeiro, é de R$ 2,5 milhões.