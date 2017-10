Veja dezenas sorteadas Apostador ganha sozinho prêmio de R$ 20,7 milhões da Mega-Sena Concurso 1.982 foi sorteado ontem em Minas Gerais

29 OUT 2017

Um apostador de Curitiba, no Paraná, ganhou sozinho R$ 20.777.195,15. Ele foi o vencedor do concurso 1.982 da Mega-Sena, sorteado ontem (28) pela Caixa Econômica Federal, na cidade de Carandaí (MG). As dezenas sorteadas foram: 04 -14 - 20 - 24 - 46 - 50.

A Quina teve 45 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 55.730,37. Outras 4.144 pessoas acertaram a Quadra. Cada uma vai levar R$ 864,54.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 1.983, que será realizado na quarta-feira (1). A estimativa de prêmio é de 2,5 milhões.

PROBABILIDADES

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.