NA LUZ DO DIA Aposentada é levada refém e obrigada

a sacar R$ 18,5 mil para assaltantes Crime aconteceu durante a manhã, no Centro de Campo Grande

Abordada quando saía de farmácia, aposentada, de 73 anos, foi levada como refém e obrigada a sacar e entregar R$ 18,5 mil para assaltantes. O crime aconteceu em plena luz do dia, ontem (6), em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, genro da idosa procurou policiais no começo da tarde para anunciar que a sogra demorava para voltar para casa. Conforme a declaração, a aposentada havia saído por volta das 7h30min para pagar contas de pequenos valores, mas que era comum ela retornar sempre antes das 10h30min. Além do sumiço, o telefone celular dela constava desligado.

O genro declarou, ainda, que já tinha ido até o banco onde a aposentada tem conta e sido informado que tinham registradas duas transações eletrônicas do dia. Tratando-se de compra feita em farmácia às 10h17min, no valor de R$ 24 e um saque no caixa eletrônico da mesma agência, no valor de R$ 2 mil às 11h05min. Câmeras do banco foram analisadas e imagens mostraram a idosa acompanhada de duas pessoas.

APARECEU

Enquanto o homem denunciava à polícia o desaparecimento da aposentada, a esposa dele telefonou avisando que a mãe havia aparecido. À família, a vítima declarou que tinha sido abordada por dois homens e uma mulher quando saía da farmácia, que fica na Antônio Maria Coelho. Com certa violência, foi segurada pelo braço e arrastada para um carro que estava estacionado bem próximo do estabelecimento.

A idosa disse que andou por algum tempo pela cidade sofrendo ameaças de morte dos criminosos e foi obrigada a acompanhá-los até duas agências bancárias, onde é correntista. Em uma delas (onde imagens mostram a vítima com duas pessoas), sacou R$ 2 mil, e na outra R$ 1,5 mil foi retirado de caixa eletrônico e R$ 15 mil com atendente.

Ao funcionário do banco, bandidos fingiram ser funcionários da vítima e ela teve que mentir que o dinheiro seria para pagamentos. A idosa foi deixada na última agência e os assaltantes fugiram. O caso está sob investigação e nenhum suspeito foi identificado.