REPRESSÃO Após tentativa de fuga, operação

é deflagrada dentro da Máxima Dois detentos foram flagrados tentando sair, no domingo

Operação pente-fino é deflagrada na manhã de hoje no Presídio de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A ação de agentes penitenciários com apoio de militares do Batalhão de Choque acontece dois dias depois da tentativa de fuga de dois detentos. Um deles confessou que articulou o plano porque se sentia inseguro e estava com medo de ser assassinado dentro do estabelecimento penal.

Sobre a operação que tem por objetivo apreender materiais ilícitos, como celulares, armas artesanais e drogas, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) defendeu que já estava programada. “Seguimos calendário rotineiro. Operações também têm acontecido em presídios de outras cidades do Estado”, citou a assessoria de comunicação.

Apesar de o setor defender que constantemente há vistorias para tirar das mãos de presos objetos ilegais que ''misteriosamente'' chegam até eles, também é permanente e grande o número de apreensões.

Por exemplo, no caso dos dois presos que foram flagrados quando tentavam fugir, no domingo, a cela que eles ocupavam estava com grades serradas e corda artesanal foi encontrada. A Agepen alega que objetos são arremessados pelo muro do presídio ou passam pelo procedimento de vistorias, por meio de visitantes.