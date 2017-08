onda do ruivo Sucesso nas redes sociais, ruivas de

MS promovem encontro na Capital Grupo ganhou destaque no Instagram ao receber quase 1 milhão de curtidas

Um ano após realizar o primeiro encontro das apaixonadas por madeixas avermelhadas, em Campo Grande, o grupo “Raposinhas” organiza o 2º Encontro de Ruivas de MS no dia 2 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, na Capital.

Primeiro evento, conforme uma das organizadoras, Jhenifer Insauraldes, de 22 anos, reuniu 90 pessoas, sendo 72 ruivas e demais eram convidados. Além de reunir pessoalmente as participantes do grupo, o encontrro promove sorteios, faz arrecadação de alimentos e ainda realizam "saída fotográfica" (quando fotógrafos fazem diversos registros do grupo em passeata).

“No começo era para ser apenas um picnic entre as meninas mais ativas no grupo, porém a página do encontro viralizou na internet e, então, decidimos abrir para o público em geral e fazer um evento mais organizado. Deu tão certo que já decidimos realizar novas edições anualmente e esse ano faremos novamente.”, disse Jhenifer, cabeleireira especialista na coloração de cabelos ruivos.

Com o visual mudado para ruiva há poucos meses, a assistente de administração Bruna Guedes, de 28 anos, irá participar pela primeira vez do encontro este ano e relata o quanto admira a união feminina do grupo.

“Eu precisava de dicas para manter o ruivo porque não sabia nada, e achei as 'Raposinhas'. Ali encontrei muito mais que dicas, achei amigas. A gente desabafa, ri, conta os problemas, me sinto em casa”, declarou.

Entrada para o evento é totalmente gratuita, entretanto, para participar dos sorteios os participantes devem doar 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente será doado para o “Criança Feliz”, projeto este que presta atendimento voluntário para crianças carentes da região do bairro Dom Antônio Barbosa, onde fucionou o Lixão da Capital.

Novidade é que este ano participante poderá ganhar em dobro caso doe 3 kg do alimento. “Fizemos isso para estimular as pessoas levarem mais alimentos”, explicou Vivian Macedo, também organizadora do evento.

No final do encontro, está marcado show com a banda de rock Mad Men Convoy e sessão fotográfica. No ano passado, conta oficial do Instagram publicou foto do evento e postagem alcançou quase 1 milhão de curtidas.

PROGRAMAÇÃO

Local: Parque das nações indígenas

Ponto de concentração: Concha acústica Helena Meirelles.

Data: 2 de setembro de 2017 (sábado).

Horário: 13hrs – 18hrs.

Programação:

13h às 15:h – Troca dos alimentos pelas fichas do sorteio solidário;

15h – Sorteio solidário;

16h às 18h – Sessão fotográfica com o grupo Instameet MS e show musical com a banda de rock Mad Man Convoy.

Para mais informações, acesse o site do grupo: www.raposinhasdoms.com.br.