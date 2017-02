CAMPO GRANDE Após ser agredido, homem reage

a assalto e luta com criminoso Crime aconteceu quando casal saía para trabalhar, hoje cedo

Casal foi surpreendido por dois assaltantes no começo da manhã de hoje, quando saía da casa onde mora para ir ao trabalho. Uma das vítimas, o homem, de 50 anos, foi agredido e reagiu ao perceber que a arma que o criminoso portava não era verdadeira. O crime aconteceu na Rua da Coroa, na Vila Carlota, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, o homem e a esposa, de 57 anos, já tinham retirado o Gol da garagem do imóvel e fechavam o portão quando parou próximo automóvel Voyage, com quatro homens dentro.

Dois deles desceram e anunciaram o roubo. Um dos ladrões estava com a mão no casaco, como se estivesse escondendo arma. A mulher e o marido foram colocados dentro da casa e o homem foi agredido com socos e chutes.

Os assaltantes levavam produtos da casa para dentro do carro da vítima, exigindo chave de outro automóvel que também estava na residência, no momento em que o morador percebeu que a arma usada no crime era falsa. Então, a vítima reagiu e lutou com o criminoso que saiu correndo e foi acompanhado pelo comparsa.

A dupla entrou no carro que dava suporte à ação e fugiu. Somente mochila com pertences da mulher foi levada. O roubo majorado pelo concurso de pessoas foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.