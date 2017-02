FLAGRANTE Após roubo de HB20, ladrões dizem ser policiais e fazem mais vítimas na Capital Dois criminosos foram presos em flagrante, na madrugada de hoje

Alexsandro Lopes, 30 anos, e Roney Soares de Souza, 29, foram presos em flagrante na madrugada de hoje (12), na Rua Brilhante, em Campo Grande. A dupla estava em carro HB20 que recém havia roubado no Centro da cidade e, depois, passando-se por policiais abordaram três amigos e levaram celulares, carteiras e dinheiros.

A dona do automóvel, de 36 anos, contou que estava parada na Rua Rio Grande do Sul, esquina com a 15 de novembro quando criminoso, armado, exigiu o veículo.

Enquanto denunciava o roubo, policiais receberam informação de que ocupantes de HB20 tinham assaltado três amigos, na Rua Francisco Alves Castelo, na Vila Ipiranga. O homem que estava de passageiro desceu e, armado, disse que era policial e mandou as vítimas deitarem no chão. Uma a uma foi revistada e teve os pertences, entre aparelhos celulares, documentos e dinheiros levados. A ação criminosa no meio de via pública durou cerca de três minutos, de acordo com os amigos.

Por volta das 4h20min de ontem, policiais militares localizaram o HB20 na Rua Brilhante. Roney e Alexsandro ocupavam o carro e com eles foi apreendido revólver calibre 32 e recuperados pertences das vítimas. Os dois foram indiciados por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.