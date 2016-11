Madrugada Após perseguição, polícia recupera três veículos roubados em Campo Grande Um foi preso e outro apreendido pelo Batalhão de Choque da PM

Aguinaldo Ricaldi Sanches, 19 anos, foi preso e adolescente de 16 anos apreendido por volta das 4h30 de hoje, acusados de receptação. Na mesma ocorrência, Batalhão da Polícia Militar de Choque (BPChoque) recuperou duas caminhonetes e um carro de passeio, todos roubados no último domingo, em Campo Grande.

Militares fizeram bloqueio na BR-060, na Capital, e tentaram abordar condutor de caminhonete S10. Motorista desobedeceu ordem de parada, o que deu início a perseguição.

Policiais conseguiram abordar Aguinaldo logo adiante. Ele disse que pegou a S10 em um posto de combustíveis e receberia R$ 2 mil para levar o veículo até Bela Vista, onde deixaria em outro posto. Ele estava acompanhado do adolescente que receberia R$ 500.

Durante buscas pela região, militares do Choque encontraram os veículos Ranger e Elantra abandonados. Foram apreendidos documentos de possíveis condutores dos automóveis roubados.



ROUBOS

Dono de caminhonete e amigo reagiram a assalto, desarmaram e amarraram bandido até a chegada de equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar (PM). O mesmo marginal é suspeito de participar do roubo de pelo menos outros dois veículos, no domingo. Fatos aconteceram em diferentes bairros de Campo Grande.

Primeiro roubo foi à tarde, na Rua Jorge Chaia, Bairro Jardim Botânico. Vítima estava no interior da Igreja Assembleia de Deus, quando dois homens armados invadiram o local. Um dos marginais ordenou que todos fossem para dentro da igreja e efetuou disparo para intimidar os fiéis.

Criminoso então perguntou quem era o dono da caminhonete Ford Ranger, ocasião em que o proprietário se identificou. Comparsa tomou a chave do carro, a carteira da vítima e a dupla fugiu em direção a região da saída para Sidrolândia.

Segundo roubo aconteceu por volta de 19h40, em residência na Rua Alexandre Fleming, Vila Bandeirantes. Vítima relatou para a polícia que entrava em seu veículo S10 que estava na garagem da casa de sua cunhada, quando foi rendida por marginais armados que chegaram a pé no local.

Bandido ordenou que a vítima saísse da caminhonete, ocasião em que familiares saíram da casa para ver o que estava acontecendo e foram ameaçados de morte por criminoso que efetuou disparo. Em seguida, ladrões fugiram com veículo.

Terceiro caso foi no final da noite, quando a mesma dupla abordou dono de outra caminhonete S10 que estava em lanchonete na Rua Ana Luiza de Souza, Bairro Pioneiros. Bandido tentou efetuar disparos, mas a arma falhou.

A vítima e o amigo reagiram, desarmaram um dos marginais e o amarraram até a chegada da PM no local. Comparsa conseguiu fugir.

Elantra também foi roubado no final da noite de domingo, quando bandidos abordaram o proprietário que estava no estacionamento de um supermercado na Avenida Eduardo Elias Zahran, Jardim Paulista.