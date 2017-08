CAPITAL Após perseguição, traficante é preso com 543 kg de maconha em carro roubado Rapaz tinha promessa de ganhar R$ 8 mil pelo transporte da droga

Jovem de 19 anos foi preso na Capital, após perseguição de policiais militares, na madrugada de hoje (02). Ele tentou fugir com 543 quilos de maconha no porta malas de veículo Hyundai HB20, placas de Guarulhos (SP), roubado. Traficante saiu de Dourados e entregaria a droga em Três Lagoas.

O jovem declarou que receberia R$ 8 mil pelo transporte da droga e foi contratado por um homem de nome Walmir, que reside em Três Lagoas.

Após denúncias anônimas, policiais militares perseguiram condutor de uma moto e prenderam jovem que carregava 14 fardos de maconha divididos em 116 tabletes.

O condutor do veículo, ao ver as motocicletas da Polícia Militar (PM), fez manobra de retorno na Avenida Gury Marques e, em seguida, subiu no canteiro central, continuando a fuga pela contramão.

Ao tentar jogar o veículo em direção aos policiais, os militares reagiram atirando em um dos pneu traseiros do HB20. Traficante então perdeu controle da direção, subiu com o carro em gramado de hotel e parou bruscamente.

Além da droga, foram encontrados no veículo R$ 208 e um aparelho de celular. O entorpecente e o veículo foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Já o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Bairro Piratininga.