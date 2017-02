CAMPO GRANDE Após 'fechada' no trânsito, carro cai

em córrego e condutora fica ferida Mulher identificada apenas como Yana foi levada para a Santa Casa

Condutora de um veículo Ford Ka identificada somente como Yana, de aproximadamente 28 anos, ficou ferida, na tarde desta quarta-feira (1º), depois de cair no córrego da Avenida Ernesto Geisel próximo da rotatória com a Euler de Azevedo, em Campo Grande.

Testemunhas disseram ao Portal Correio do Estado que o Ka conduzido por Yana foi fechado por um carro prata, bateu e arrancou um poste de luz e caiu no córrego.

Funcionários de uma borracharia socorreram a mulher, com auxílio de uma escada, e acionaram os Bombeiros, que a socorreram e a encaminharam até a Santa Casa. Ela estava consciente e com ferimentos leves. Familiares da vítima não quiseram falar com a imprensa.

As pessoas que presenciaram o acidente não souberam informar o modelo nem a placa do carro que fechou o Ka de Yana, que estava indo buscar amiga no trabalho.