LESÃO CORPORAL Após fazer falsa venda de casa, rapaz

é espancado em Campo Grande Homem que havia pago pelo imóvel e amigos são apontados como autores

Rapaz, de 23 anos, foi espancado e levado para hospital inconsciente e com traumatismo craniano, após fechar falsa venda de casa e tentar sumir com dinheiro do comprador. O episódio aconteceu ontem, na Rua Alta Floresta, no Bairro Morada do Sossego, em Campo Grande.

Policiais militares foram chamados no local por testemunhas que teriam visto o falso vendedor apanhar. Homem apontado como um dos autores da agressão declarou que pagou ao rapaz R$ 17,5 mil por casa popular no conjunto habitacional Isabel Garden e que no dia que era para ele receber o imóvel constatou que havia outras pessoas morando.

Neste momento, o falso vendedor teria tentado fugir. Foi ai que o comprador e amigos que o acompanhavam teriam cercado o rapaz, que reagiu e acabou sendo empurrado. Ao cair, o jovem teria batido a cabeça em muro.

No entanto, testemunhas declararam que o rapaz foi espancado pelo comprador do imóvel, juntamente, com ocupantes de três caminhonetes.

As agressões foram interrompidas por moradores. O jovem foi socorrido por bombeiros e levado à Santa Casa com suspeita de trauma na cabeça e inconsciente. O caso é investigado na Polícia Civil.