CAMPO GRANDE Após 2 semanas, garotos queimados

em Fusca continuam no CTI Veículo estava com ligação clandestina no tanque de combustível

Continuam internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa, os adolescentes, de 12 e 13 anos, que sofreram graves queimaduras dentro de fusca, no dia 5 deste mês. O carro pegou fogo na Rua Poética, Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, e a causa teria sido ligação clandestina feita no tanque de combustível.

Há duas semanas do episódio, a situação clínica dos amigos praticamente é a mesma. Estado de saúde deles teve pouca evolução no fim da semana passada, quando a sedação foi retirada do mais novo e o mais velho passou a respirar sem ajuda de aparelhos, no entanto continua adormecido. A informação foi repassada pela assessoria de comunicação da Santa Casa, na manhã de hoje.

No dia, o hospital havia anunciado que o garoto de 13 anos teve 90 % do corpo queimado. O outro adolescente, 60%.

O Fusca, que estava com tanque de combustível improvisado, era conduzido pelo adolescente de 13 anos. Ao colidir contra barraco, o carro pegou fogo com os meninos dentro. Voluntários conseguiram tirar os adolescentes antes de chegar equipe do Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, casal de moradores estava no local, mas não se feriu.