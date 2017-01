RETALIAÇÃO Apontado como estuprador de criança, homem é esfaqueado na Capital Pessoas teriam ido cobrar satisfação sobre boatos envolvendo a vítima

Inquérito policial foi aberto para investigar tentativa de homicídio que ocorreu por volta das 22h de ontem (26), na Rua Juruá, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Homem, de 50 anos, é apontado como autor de estupro de menina de seis anos e foi esfaqueado em retaliação à suposta violência sexual.

De acordo com informações de investigador de polícia, grupo de pelo menos seis pessoas teria ido até a casa do homem cobrar satisfação sobre boatos de que ele teria estuprado a criança.

Houve desentendimento e o suspeito do abuso sexual foi esfaqueado no abdômen. Ele foi levado em estado grave à Santa Casa, conforme a polícia. Na manhã de hoje, setor de atendimento do hospital informou que ele era submetido à cirurgia.

Filho do suposto abusador saiu em defesa e também foi ferido, mas com cortes superficiais, de acordo com a polícia.

Jovem, de 21 anos, apontado como autor da tentativa de assassinato foi preso. Ele nega que tenha golpeado a vítima e a faca utilizada não foi encontrada. Tanto o ataque ao homem quanto o suposto estupro são investigados. O caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.