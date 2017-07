DOANÇÃO DE SANGUE Aplicativo 'Hemoliga' avisa quando o estoque do tipo sanguíneo está em falta Ao cadastrar os dados, o doador vai receber notificação no celular

Com o objetivo de convocar doadores de sangue com eficácia, foi lançado hoje (27) em Mato Grosso do Sul o aplicativo 'Hemoliga'. O doador vai preencher seus dados pessoais e então receberá notificação caso o estoque do tipo sanguíneo cadastrado estiver em estado crítico.

O aplicativo já está disponível para iOS e Android e foi cedido pelos idealizadores Thiago Luccas e Thiago Azevedo. Depois de baixar e instalar, aparecerá a opção 'Criar Conta', onde deverá ser feito cadastro com as informações pessoais, como nome, data de nascimento, local que reside, o tipo sanguíneo e a última doação realizada.

“Com esses dados, o aplicativo vai notificar o doador todas as vezes que o estoque do tipo sanguíneo dele estiver baixo e só no período em que ele estiver apto para doar”, detalhou um dos idealizadores, Thiago Luccas.

Mato Grosso do Sul é o oitavo estado a receber o recurso. O 'Hemoliga' tem informações dos estoques atualizados também no Rio Grande do Norte, na Bahia, na Paraíba, no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro e São Paulo. “Se o doador estiver em um destes estados, ele também poderá saber da situação dos estoques de lá”, ressaltou Luccas.

Para a coordenadora do Hemosul Marli Varvas, a iniciativa aqui no Estado vai servir para ressaltar a importância de continuar convocando os doadores. “Nós ficamos sabendo da iniciativa do aplicativo por meio dos coordenadores de outros hemocentros e trazê-lo aqui vai ser importante para manter e até aumentar a quantidade de doadores”, afirmou.