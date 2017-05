DEFICIT Apenas duas unidades de saúde contam com pediatras hoje na Capital Profissionais vão atender nas UPAs Coronel Antonino e Vila Almeida

Apenas duas unidades de saúde 24 horas estão com atendimento de médicos pediatras neste domingo, em Campo Grande. Escala de urgência e emergência divulgada no site da prefeitura aponta que os profissionais vão estar disponíveis apenas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino e Vila Almeida. Porém, a quantidade prevista é de seis e cinco pediatras, respectivamente, no período da manhã e outros seis em cada uma no período da tarde e também a noite.

Mas as outras oito unidades que atendem 24 horas não vão ter plantão para pediatria durante o dia. Já a noite, a escala prevê atendimento infantil nas UPAs Universitário - com seis médicos -, Moreninha e Leblon - com cinco cada uma.

Cada vez mais evidente, o déficit de médicos na rede pública municipal de saúde afeta o atendimento diário a população. Durante a semana a falta de médicos, especialmente pediatras, nas unidades de saúde também ocorre.

Por conta disso, o Ministério Público do Estado (MPE-MS), tem mais de 200 procedimentos em andamento na Promotoria de Saúde de Campo Grande - 143 inquéritos civis, 54 procedimentos administrativos e 14 notícias de fato. Entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017, foram arquivadas 139 notícias de fato, 73 notícias de fato finalizadas, 36 procedimentos administrativos, três inquéritos civis e quatro procedimentos preparatórios.