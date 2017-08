sem explicação Aparelho de som é furtado de

carro dentro do pátio do Detran Proprietário pede punição para que não haja outras vítimas

Clayton Almeida, de 37 anos, procurou a delegacia para registrar ocorrência de furto do aparelho de som que estava instalado no carro, modelo Ford KA, levado para o pátio do Detran/MS. O veículo foi guinchado para o local depois de acidente de trânsito.

O administrador de redes falou com a reportagem do Portal Correio do Estado e relatou o ocorrido. Conforme ele, após sumiço do rádio, ele entrou em contato com a ouvidoria do órgão e como resposta disseram que aparelho foi retirado porque estava quebrado.

Acidente de trânsito em que ele se envolveu aconteceu no dia 23 de julho, na Avenida Euler de Azevedo, na Capital. Clayton foi levado para o hospital e o veículo, para o Detran.

“Fui até o Detran [após recuperação], busquei o carro com um guincho e quando o carro foi descido, percebi que o som não estava lá”, relatou.

Ao falar na ouvidoria, atendente disse que nas fotos tiradas no dia do ocorrido, o som estava no carro, mas foi retirado do automóvel porque o aparelho teria quebrado. “Ao meu entender, não justifica o fato de retirarem o som do carro por estar quebrado, eles deveriam entregar o carro com o som do jeito que estava”, disse Clayton.

Administrador procurou a Delegacia Especializada na Repressão de Roubos e Furtos (Derf) no dia 28 de julho. “Isso é uma vergonha e independente do valor, merece uma atenção por parte das autoridades porque, com certeza, muitas pessoas já foram vitimas desse tipo de furto e muitas serão caso não haja punição”, finalizou.

Reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Detran e aguarda posicionamento sobre o ocorrido.