ESPERA DE 5 ANOS Aparelho de R$ 2,2 mi vai dobrar atendimento em radioterapia de hospital Hospital do Câncer confirmou chegada de equipamento

O novo equipamento para tratamento de doenças neoplásicas malignas do Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA) vai chegar à unidade amanhã de manhã.

O acelerador linear para tratamento de radioterapias é uma promessa do Ministério da Saúde e o anúncio da compra foi feito em 18 de abril de 2012. A chegada dele deve fazer o atendimento no setor dobrar, divulgou a diretoria da unidade.

O governo federal, na época, divulgou o investimento de R$ 505 milhões no tratamento contra o câncer em todo o país. Foram disponibilizados R$ 325 milhões para infraestrutura de hospitais e R$ 180 milhões na aquisição de equipamentos.

O prazo para que esses equipamentos fossem entregues era de até cinco anos e foram adquiridos 80 aceleradores lineares. Cada um desses equipamentos tem custo estimado de R$ 2.250.000.

A direção do Hospital do Câncer divulgou que a modernização no tratamento vai permitir que a capacidade de atendimento dobre. O atual equipamento, que tem 20 anos de uso, faz uma média de 50 aplicações ao dia.

"Após as obras de readequação do bunker e instalação do novo acelerador, será possível aumentar de 50 para 100 pacientes/dia, dobrando os atendimentos no setor de Radioterapia da instituição", informou em nota.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) deve participar de solenidade programada para acontecer amanhã de manhã no hospital, que fica no Centro de Campo Grande.

EM EXPANSÃO

A unidade hospitalar também inaugura neste mês ala para realização de exames de tomografia. Apesar do avanço do HC, decorrente de recurso de R$ 1,1 milhão repassado pelo Estado por meio de emendas parlamentares, a instituição ainda precisa de pelo menos R$ 19 milhões para conclusão de prédio de nove andares.