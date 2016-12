EM INVESTIGAÇÃO Ao chegar de confraternização, morador encontra casa pegando fogo Suspeita é que incêndio tenha sido criminoso e motivo é desconhecido

Morador foi surpreendido com a casa em chamas ao chegar de confraternização, por volta das 5h30min de hoje. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. O fato aconteceu em vila de casas, na Rua Luiza Ovando, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados ao local com denúncia de que havia acontecido disparos de arma de fogo. Na chegada, depararam-se com morador gritando por socorro, diante do imóvel pegando fogo.

Bombeiros foram chamados e combateram as chamas. Para policiais, o homem declarou que chegava de festa de mototáxi quando viu a casa sendo incendiada. Em frente ao local, foram apreendidas mais de cinco cápsulas de arma de fogo deflagradas. O morador disse que desconhece o que motivou alguém a atear fogo na residência. Outras cinco pessoas residem no local de várias casas. O caso está sob investigação.