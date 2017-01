CAMPO GRANDE Todos vereadores terão de estudar Câmara se transformará em sala de aula para minicurso de como legislar

Os 29 vereadores vão relembrar o tempo que frequentavam bancos de escola, mas dessa vez é para aprenderem a legislar. A Escola do Legislativo preparou aulas para instruir os parlamentares antes de começarem as atividades legislativas. Eles já receberam convocação e as aulas acontecerão antes do dia 15 de fevereiro, quando será a primeira sessão da Câmara Municipal de Campo Grande. As aulas tem um total de 20 horas de carga horária e a iniciativa é do presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), que tem como objetivo instruir os parlamentares antes deles começarem a trabalhar oficialmente, pois os mesmos já estão em atividade desde o dia primeiro de janeiro, quando foram empossados.

As matérias que serão abordadas nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro são sobre Técnicas Legislativas e Processo Legislativo. Já nos dias 8 e 9 de fevereiro os vereadores terão instruções sobre Orçamento Público, Cerimonial, Empresa e Sistema Operacional da Casa.

Segundo informações da Escola do Legislativo, a ideia do presidente da Câmara é de auxiliar, principalmente os 18 novos parlamentares, a maneira correta de atuar na Casa como, por exemplo, fazer indicações, projetos de leis, aprender como funciona o rito interno entre outras instruções.

