AEROPORTO Angolano desembarca na Capital e é socorrido com suspeita de malária Homem chegou ao aeroporto por volta das 10h20 de hoje

Angolano, de nome ainda não divulgado, foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande com suspeita de malária.

O homem viajava em voo comercial e desembarcou por volta das 10h20min no aeroporto com estado de saúde agravado.

Segundo a assessoria de comunicação dos Bombeiros, médicos teriam levantado a suspeita para a doença, já que o angolano apresentava sintomas parecidos com o da doença, como febre alta. O turista foi levado para a UPA da Vila Almeida.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para mais detalhes sobre possível isolamento e transferência do paciente, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

MALÁRIA

Doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, a Malária tem três tipos diferentes identificados no Brasil. Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta (no início contínua e depois com frequência de três em três dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios.

No caso de infecção por P. falciparum, também existe uma chance em dez de se desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Além dos sintomas correntes, aparece ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, podendo o paciente chegar ao coma.