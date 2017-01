POR JUSTIÇA Amigos e familiares pedem justiça no assassinato de empresário Manifesto está agendado para sábado, 7, às 15h, na Praça Ary Coelho

Amigos e familiares de Adriano Correia, de 33 anos, assassinado pelo policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos, na manhã de 31 de dezembro de 2016, realizam manifesto no sábado, dia 7, às 15h, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande. Ato tem objetivo de pedir justiça no caso.

"Estarei lá. Conhecia ele. Quando fiquei sabendo do ocorrido estava no supermercado, fiquei doente por conta disso. Ele era uma pessoa muito boa. Ajudava quem ele podia", comenta o amigo, Galdino de Queiróz, de 37 anos, enfermeiro.

O CASO

De acordo com a Polícia Civil, Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes. O caso ocorreu na avenida Presidente Ernesto Geisel, entre a rua 26 de Agosto e a avenida Fernando Corrêa da Costa, quase em frente à Capela da Pax Mundial.

No cruzamento da 26 com a Ernesto Geisel, peritos apreenderam sete cápsulas de pistola, e mais uma perto do veículo da vítima. A assessoria da PRF em Mato Grosso do Sul afirmou que, na versão do policial preso em flagrante, ele teria tentado abordar a caminhonete Toyota Hilux conduzida por Adriano Correia, que teria desobedecido e avançado com o veículo na direção do agente. Diante da ocorrência, o policial, que dirigia uma Mitsubishi Pajero, teria perseguido a vítima e efetuado os disparos em seguida.

TESTEMUNHAS

Após passar pela Afonso Pena, os veículos pararam e todos desceram para discutir. Mototaxista que teria flagrado a ação desde o início disse que a vítima pediu desculpas e falou que, caso fosse preciso, poderiam acionar a polícia de trânsito.

O PRF, aparentemente alterado, não se identificou em momento algum como policial, sacou a arma e passou a ameaçá-los, razão pela qual todos voltaram para a caminhonete e fugiram. O autor foi atrás e atirou pelo menos sete vezes, perto do cruzamento da 26 com a Ernesto Geisel.

Correia foi atingido, perdeu o controle da direção e, quase em frente à Capela da Pax, bateu violentamente em um poste. Testemunhas que acompanhavam velório na Capela afirmaram terem ouvido o som do disparo e, ao verificar o ocorrido, viram um homem caído fora da Hilux e o PRF chegando logo em seguida em sua Pajero, com a arma em punho.