protesto contra sorteio nos terminais Vendedores foram escolhidos na tarde de hoje, pela Agetran

Descontentes com o sorteio realizado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) nesta segunda-feira, que defini as vagas dos vendedores ambulantes dentro dos nove terminais de transbordo, comerciantes bloquearam a Avenida Gury Marques, em frente ao terminal Guaicurus, em Campo Grande, durante a tarde.

Em janeiro do ano passado, ambulantes tiveram que fazer recadastramento para atuar de forma fixa nas plataformas. A medida estava prevista pela Lei Complementar 225/2014, que regulamentou a atuação dos profissionais.

Na ocasião, foram disponibilizadas 111 vagas, distribuídas pelos terminais Aero Rancho (18), Bandeirantes (18), Júlio de Castilho (18), General Osório (18), Morenão (9), Guaicurus (9), Nova Bahia (9), Hercules Maymone (6) e Moreninhas (6).

Apesar do aumento do número de vagas neste ano, os ambulantes ficaram descontentes com algumas mudanças.

Ao Portal Correio do Estado, o diretor-presidente da Agetran informou que não sabia do protesto. “O sorteio ainda está acontecendo, eu nem sabia que eles bloquearam o local. Vamos tomar as providências agora mesmo”, destacou Janine de Lima Bruno.

Conforme o responsável pela autarquia, ao todo foram 146 ambulantes aptos a atuarem nas 135 vagas distribuídas em três turnos, sendo: das 6h às 12h, das 12h às 18h e das 18h às 24h.

“Acontece que tiveram terminais mais solicitados que outros, assim como alguns horários mais requisitados, por exemplo. Então sobraram vagas. Agora inicia outro sorteio para ver quem vai atuar nas vagas que sobraram”, esclareceu Janine.

Custódia Pereira, de 53 anos, é uma das vendedoras ambulantes descontentes com o sorteio. “A Agetran faz o que bem quer. Tá (sic) fazendo sorteio e colocando gente que nunca trabalhou no terminal”, enfatizou.