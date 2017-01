BENEFÍCIO Alunos devem se cadastrar para receber passe do estudante em Campo Grande Cadastro deve ser preenchido; confira link e documentação

Estudantes de Campo Grande devem fazer o recadastramento para garantir o passe do transporte coletivo para este ano. O aluno deve fazer esta atualização ou cadastramento para confirmação dos dados cadastrais.

O recadastramento é obrigatório e deve ser feito on line pelo endereço: http://passe.capital.ms.gov.br .

Normalmente, 52 mil estudantes utilizam o passe. Neste ano Agetran já recebeu a 1ª remessa com o cadastro de 9.970​ estudantes. Para ter o direito ao passe do estudante o aluno deve estar matriculado, fazer o preenchimento no portal da Prefeitura e comunicar a escola.

BENEFÍCIO

Têm direito à gratuidade no passe os estudantes do 1º, 2º e 3º graus do ensino das redes públicas e particulares. O estudante precisa residir a uma distância igual ou superior a 2.000 metros da unidade em que estiver matriculado. É possível optar por até seis linhas diferentes que atendam ao itinerário da residência até a escola. São permitidas até duas viagens por dia.

DOCUMENTOS

Cópia do CPF (se menor, cópia do CPF da mãe ou responsável);

Comprovante de domicílio atualizado, de até 90 dias, ou a declaração de residência de próprio punho;

01 foto 3×4 colorida e recente (para os novos alunos ou nos casos de 2ª via) e

Comprovante de pagamento da guia, retirada em qualquer terminal de transbordo ou estações Peg Fácil (para os novos alunos ou nos casos de 2ª via).