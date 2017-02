Desafio Acadêmicos de MS desenvolvem

carro e participam de competição A 23ª Competição Nacional Baja SAE Brasil será de 9 a 12 de março

Acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que integram o projeto Fórmula Baja vão participar, de 9 a 12 de março, da 23ª Competição Nacional Baja SAE Brasil, em São José dos Campos (SP). A equipe Javalis Baja UCDB é composta por 23 estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica e Controle e Automação.

A equipe vem trabalhando há um ano e meio no projeto para participar pela primeira vez da competição, desde a concepção do projeto e construção do carro orientados por professores, também é responsável pela administração da equipe, parte técnica e viabilidade econômica do projeto. O carro estará concluído na próxima semana e segue no dia 8 de março para São José dos Campos.

Dentre os desafios do Baja SAE Brasil estão duas avaliações: a estática, que leva em conta o desenvolvimento do projeto e a questão de segurança do piloto; e a dinâmica, que avalia a aceleração do carro, a manobrabilidade, rampa e inclui o enduro, prova de quatro horas enfrentando muita lama.

O conjunto de notas vai definir os três primeiros colocados, que ficam automaticamente inscritos para representar o Brasil na etapa mundial, que será realizada de 25 a 28 de maio, em Pittsburgh (EUA).

Conforme o regulamento, os veículos Baja SAE são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, para uso fora de estrada, com quatro ou mais rodas e motor padrão de 10 HP, que devem ser capazes de transportar pilotos com até 1,90 m de altura, pesando até 113,4 kg. Além da Equipe Javalis Baja UCDB, participam da competição outras 87 competidores de todo o Brasil.