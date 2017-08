Campo Grande Aluguel de veículos e máquinas

custará R$ 141 milhões à prefeitura Valor é somatória de contratos firmados desde abril com duas empresas

Três contratos assinados entre a Prefeitura de Campo Grande e as empresas JR Comércio e Serviços Ltda. – ME e MS Brasil Comércio e Serviços Ltda. – EPP preveem investimentos de até R$ 141.239.232,00 em aluguel de caminhões e máquinas pesadas, como motoniveladoras e pás-carregadeiras.

O valor, segundo o secretário de Obras, Rudi Fioresi, trata-se do teto estabelecido pela ata de registro de preços e não será totalmente pago, uma vez que “se paga apenas o que de fato for usado”.

Parte dos recursos provém de um imposto estadual: Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Os contratos são com as empresas JR Comércio e Serviços Ltda. – ME e MS Brasil Comércio e Serviços Ltda. – EPP, das quais a administração alugará “máquinas pesadas, caminhões, veículos leves e equipamentos para a execução de serviços no Município de Campo Grande/MS”, de acordo com extrato publicado na edição de ontem e anteontem do Diário Oficial de Campo Grande.

Nos três, é previsto que as próprias empresas deverão fornecer “combustível, operadores de máquinas, motoristas, alimentação, traslado, manutenção de todo o maquinário e demais custos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Sisep”.

