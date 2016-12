TURISMO Aluguel de malas vira opção

para quem viaja de vez em quando Modelo de negócios vai de processo improvisado a franquia

Por que comprar uma mala se você pode alugar? Sim, esta pode ser alternativa quando se viaja pouco e não se dispõe de muito espaço em casa para guardá-las. Modelo de negócios de sucesso em outras capitais, a novidade dá os primeiros passos em Campo Grande.

Desde agosto o supervisor comercial Renan Rezende, 28 anos, oferta o serviço utilizando sistema de classificados online. “Conheci esse negócio em São Paulo e, confesso, que fiz o anúncio para depois comprar dez malas. Nunca tivemos problemas e o retorno foi além do esperado”, comentou.

Alugar uma mala, com o empreendedor campo-grandense, custa R$ 10 por dia. Já a segurança contra prejuízos reside no pagamento de caução de R$ 300. Os valores, nesse caso, são os mesmos para todos os tamanhos disponíveis ao cliente.

Em Belo Horizonte, a Get Malas opera há três anos e virou uma franquia. Tudo começou com a mudança do analista de sistemas Tiago Botelho, 33 anos, para um apartamento menor. A ideia ganhou força com estudo de modelos aplicados na China e Estados Unidos.

“Criamos cultura voltada a quem tem pouco espaço em casa e viaja de duas a três vezes por ano, além daqueles que se preocupam com sustentabilidade. Nosso plano, agora, consiste em chegar a todas as capitais durante o primeiro semestre do próximo ano”, explicou.

Da contratação a entrega das malas, todo processo ocorre em plataforma online e não há exigência de calção. Mala grande para 14 dias, por exemplo, custa R$ 8,25 por dia. Quando estendido prazo, há desconto médio de 85% sobre o valor do aluguel.

No caso de danos ou extravio do item alugado, no entanto, o passageiro precisa registrar queixa junto a companhia aérea para que a empresa lide com o trâmite indenizatório. Extravios, ainda conforme Tiago, tem suspensa a cobrança de diárias até que sejam solucionados.