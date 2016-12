CARGA TRIBUTÁRIA Alta de imposto pode travar a recuperação do setor imobiliário em Campo Grande Reajuste do ISS entra em vigor em janeiro

Alta da carga tributária sobre a construção civil em Campo Grande pode travar ainda mais o setor imobiliário da Capital. A avaliação é de representantes de construtoras e do setor de engenharia do Estado, ouvidos pelo Jornal Correio do Estado após decreto publicado pela prefeitura, que reajusta em até 61,3% o Imposto sobre Serviços (ISS) recolhido sobre a atividade da construção na Capital a partir de 1º de janeiro de 2017. Dentre os impactos no setor, os representantes apontam aumentar o valor dos imóveis à venda no município e desacelerar a recuperação do segmento, ainda enfraquecido pela crise econômica, com maior impacto sobre os pequenos empreendimentos.

“Isso atrapalha o setor de construção de uma maneira geral. Empreendimentos ficam represados, deixam de ser lançados novos e não há geração de empregos. Se há aumento de impostos, isso vai ser repassado para quem está na ponta, que é quem compra. É mais um impacto que acarreta na desaceleração do setor, que poderia, em 2017, estar começando a recuperar crescimento”, avalia o presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS), Amarildo Melo.

(*) A reportagem, de Daniella Arruda, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.