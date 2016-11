COOPHAVILA II Depois de feira, até banheiro

químico vai parar no meio da rua Prefeitura afirma que limpeza sempre é feita no dia seguinte

Na manhã de hoje, banheiros químicos foram encontrados no meio da rua depois de feira no bairro Coophavila II, na Avenida Marinha, em Campo Grande.

De acordo com moradores que vivem na região, sempre depois da feira, geralmente terça-feira à noite, muito lixo fica espalhado pela rua e até banheiros químicos são arremessados no meio da pista, atrapalhando os veículos que passam no local.

Morador de 57 anos disse que é a primeira vez que jogam banheiros químicos na rua, mas que o lixo é constante e que há uma demora na limpeza do local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura que informou que a situação dos banheiros químicos na rua é esporádica, mas que é feita por vândalos. Além disso, segundo a prefeitura, a limpeza é sempre feita no dia seguinte à feira.

