Campo Grande Além de entrave na Justiça, prefeitura não tem massa asfáltica para tapar buracos Ontem, Capital informou que só equipes próprias fazem reparos nas ruas

Além do impasse envolvendo a prefeitura de Campo Grande, empresas contratadas para serviço de tapa-buraco e a Justiça, há outro motivo para que os buracos que se 'proliferam' na cidade não estejam sendo tapados. A reportagem apurou que a Capital não tem mais fornecimento de massa asfáltica por falta de pagamento a empresas.

Ontem, a prefeitura informou, por meio da assessoria de imprensa, que apenas equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha) estão tapando buracos porque há entrave na Justiça envolvendo licitação para contratação de empresa.

Segundo a administração, sem poder contratar terceirizada, as manutenção das vias dependem de equipe própria. Mas nos últimos dias reparos no asfalto praticamente não são vistos. Em algumas vias mais movimentadas, a justificativa da prefeitura é lei promulgada pela Câmara que impede tapa-buraco durante o dia.

No entanto, a reportagem confirmou com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada (Sinticop) que não existe atualmente nenhum contrato em vigor com empresa que forneça Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ), principal matéria-prima usada no tapa-buraco de Campo Grande.

Os contratos em vigor com duas empesas, uma delas a Usimix Concreto, expiraram no último dia 15 de novembro e não houve renovação. Com isso, as equipes da Seintrha estão sem material para fechar buracos.

Nesta manhã, o prefeito Alcides Bernal (PP) disse ao Portal Correio do Estado que há dois dias não há massa asfáltica disponível para uso das equipes porque os contratos foram encerrados. Segundo o prefeito, a expectativa é que o entrave na Justiça seja resolvido para que novos contratos sejam feitos.

Enquanto os impasses persistem, as ruas da cidade cada vez mais são armadilhas para motoristas que precisar redobrar atenção no trânsito.