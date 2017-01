COFRES PÚBLICOS Alcides Bernal diz que deixou R$ 252 milhões no caixa da prefeitura Ex-prefeito disse ainda que mais recursos devem entrar em janeiro

Alcides Bernal (PP), em sua última entrevista à imprensa como prefeito de Campo Grande, garantiu que deixou R$ 252 milhões no caixa da prefeitura. “É mais que suficiente para pagar salários e dívidas para o início do ano”, reforçou.

O progressista alegou que, além desse dinheiro que está disponível, outros recursos devem reforçar o caixa do município em janeiro. “R$ 170 milhões de IPTU, R$ 30 milhões de depósitos judiciais, R$ 9 milhões de repatriação e, logo no início, deve ter R$ 50 milhões em recursos do IPVA”, garantiu.

Questionado sobre a dívida da Capital, Bernal informou que são cerca de R$ 500 milhões, atualmente, entre dívidas fundadas – contratos superior a doze meses para financiamento de obras, por exemplo - e flutuantes – feita para atender necessidades de caixa e deve ser liquidada em até 12 meses -.