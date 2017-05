MOBILIZAÇÃO Agentes penitenciários suspendem paralisação em Campo Grande Movimento de 48 horas estava previsto para começar hoje (19)

A paralisação dos agentes que atuam na Penitenciária Federal de Campo Grande foi suspensa. A mobilização, que estava marcada para hoje, era sobre a retirada da categoria da aposentadoria especial.

Em princípio, a categoria tinha agendado paralisação de 48 horas a partir da 0h desta sexta-feira (19).

Mas depois de reunião da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários (Fenaspen) e da Federação Brasileira dos Servidores Penitenciários (Febrasp) ficou decidido pela suspensão da mobilização.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap/MS), a decisão foi tomada após uma reunião na Casa Civil, onde o governo deixou claro seu posicionamento no sentido de garantir o tratamento dos Agentes Penitenciários.

Ainda segundo o sindicato, a paralisação foi suspensa em decorrência do cenário político, envolvendo Palácio do Planalto e o fato das Reformas trabalhistas e Previdenciária terem sido tiradas de votação sem previsão para serem colocadas em pauta.Nova reunião com os Ministros da Casa Civil e Segurança Pública ficou agendada para a próxima quarta-feira (24) para tratar da PEC 308.

Apesar da paralisação ter sido suspensa, uma caravana de MS sairá na próxima segunda-feira (22) com destino a Brasília.