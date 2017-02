CAMPO GRANDE Agentes penitenciários pressionam governo e convocação pode sair amanhã Eles terminaram curso de formação, mas ainda não estão trabalhando

Candidatos aprovados no último concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) foram até a Assembleia Legislativa, na manhã de hoje, em busca de apoio dos deputados para o cumprimento do cronograma do certame. Eles já concluíram o curso de formação, mas ainda não foram chamados para trabalhar.

Integrante da comissão dos formados, que pediu para não ter o nome divulgado, foi informado que a homologação seria publicada depois da reforma administrativa do Governo do Estado. Outra alegação, segundo ele, era que os candidatos só seriam convocados após o corte de horas extras dos agentes em atuação. “As justificativas não batem e nosso maior receio é o fracionamento”, declarou.

À reportagem do Portal Correio do Estado, o deputado Coronel David (PSC-MS) disse ter sido informado pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, que a homologação do concurso será publicada amanhã.