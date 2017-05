PROTESTO NACIONAL Agentes penitenciários paralisarão por 48 horas em Presídio Federal da Capital Manifestação é contra a Reforma da Previdência, que retirou aposentadoria especial

Agentes penitenciários devem paralisar atividades nesta sexta-feira (19) e sábado (20), na Penitenciária Federal de Campo Grande, em adesão ao calendário de manifestações da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários (Fenaspen).

Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais em Mato Grosso do Sul (Sinapf-MS), discussão na Câmara dos Deputados referente a Reforma da Previdência retirou a categoria do rol dos beneficiados com aposentadoria especial e, por conta disso, será feita a paralisação.

Ainda segundo o sindicato, serviços como alimentação, segurança interna e ações emergenciais e essenciais serão mantidos, deixando de ser realizadas apenas ações não emergenciais.