Investigação Agentes encontram drogas, celulares, dinheiro e mudas de maconha em presídios Ninguém foi identificado como responsável pelos entorpecentes

Agentes penitenciários encontraram, durante revista em unidades prisionais, porções de maconha, cocaína, mudas de maconha, celulares, baterias, carregadores e mais de R$ 2,8 mil. Casos aconteceram no Centro de Triagem, Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, e também na Colônia Penal, que fica na Vila dos Ferroviária, em Três Lagoas.

Primeiro caso aconteceu por volta das 10h de ontem, quando agente penitenciário fazia ronda de rotina no Centro de Triagem e encontrou no espaço coletivo um pacote com maconha e 101 papelotes de cocaína. Dono dos entorpecentes não foi identificado e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Segundo caso foi às 5h30 de hoje, ocasião em que agentes penitenciários acharam no Centro de Triagem de Três Lagoas vários papelotes de maconha e quatro mudas da mesma droga, além de celulares, carregadores e baterias.

Um dos detentos da cela de número nove foi surpreendido com R$ 2.870 e justificou que o dinheiro era proveniente de recebimento de valores pagos por presos referentes a gastos na cantina.