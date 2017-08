OPERAÇÃO Agentes do Gaeco apreendem documentos no Detran em Campo Grande Apreensões foram feitas na manhã de hoje em três blocos do prédio

29 AGO 2017 Por MARESSA MEDONÇA E LUCIA MOREL 08h:48

Agentes do Gaeco apreenderam documentos em três blocos do Detran - Lucia Morel/Correio do Estado Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram, na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão no Detran em Campo Grande. Eles apreenderam documentos em três blocos do departamento: no 7, onde funciona a Diretoria de Tecnologia da Informação; o 9 onde fica a Presidência, Ouvidoria, Expediente, Assessoria de Comunicação e Estatística e o 13, que mantém o setor de Administração, Finanças e Recursos Humanos. O diretor-presidente do Detran, Gerson Claro não está no prédio. Apenas o adjunto, Donizete Aparecido da Silva e o diretor de tecnologia da informação, Gerson Tomi. Esses últimos dois acompanham a ação do Gaeco. A assessoria de imprensa do Detran informou que vai convocar coletiva de imprensa sobre a operação. Eles adiantaram que, por enquanto, não haverá pronunciamento oficial porque o departamento não sabe o motivo da ação.

