Segurança Máxima Agente penitenciário denuncia injúria racial: "não nega a cor dele" Mulher de detento criticou revista

O agente penitenciário Wesley Antônio da Silva, 30 anos, registrou boletim de ocorrência contra a mulher de interno do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande por injúria racial. A mulher teria reclamado da revista dos pertences, dizendo “não nega a cor dele”.

O caso aconteceu na manhã de hoje, por volta das 10h50. Joana da Costa Pereira Adad, 49 anos, veio de Auriflama (SP) para visitar o marido, Firmino Adad, preso em Campo Grande. Durante a revista dos pertences, os dois conversaram sobre os produtos que eram permitidos ou não serem levados. A mulher teria reclamado do tratamento e repetido a frase por três vezes, conforme testemunho de outro agente.



O agente decidiu registrar boletim na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, denunciado-a por injúria racial, crime previsto no artigo 140 do Código Penal, com pena de reclusão de três anos e multa. No boletim, Joana Adad relatou que não teve intenção de ofender o agente.