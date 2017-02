CAMPO GRANDE Falta de tempo e falha online fazem trabalhadores lotarem agências hoje Algumas agências da Caixa Econômica abrem neste sábado no Brasil

Agências da Caixa Econômica Federal em Campo Grande ficaram lotadas hoje de manhã. São pessoas em busca de informações sobre a possibilidade de sacar dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O público dividia-se entre aqueles que não conseguiram consultar o saldo por meio da internet e os que não têm tempo de ir ao banco durante a semana.

Elisabeth Olímpia Bezerra foi até agência, da Rua 13 de Maio, antes mesmo do horário do início do funcionamento. Ela ficou surpresa com a fila que já estava formada no local. “Quando cheguei ainda não era 8 horas e tinha muita gente”, diz.

Ela foi uma das que tentou verificar o saldo por meio do aplicativo da Caixa no celular, mas não conseguiu. “Não deu certo. Aí tive que vir aqui, mas o atendimento está rápido”, pontuou.

Quem também teve dificuldade em consultar as contas inativas foi a auxiliar contábil Viviene Silva de Souza, 37, que tentou por meio do site. “Deu divergência porque fala que não tenho saldo, mas recebo os extratos mensais e sei que tenho”, pontuou.

Viviene também ficou surpresa com a movimentação nas agências. Ela foi até banco localizado na Rua Barão do Rio Branco, mas acabou desistindo da espera e migrou para a Rua 13 de Maio. “Tinha 100 pessoas na minha frente e não tinha lugar para sentar”, pontua.

Questionada sobre a abertura das agências durante o fim de semana, ela disse ter sido uma medida excelente. “Só tenho 1h45min de almoço. Se não fosse sábado, não teria como vir”.

O cuidador de idosos Hilário Ramos Aupides, 49, também aproveitou a folga para ir até o banco. “Dia de semana não tenho tempo”, afirma. Ele disse não “fazer ideia” se tinha ou não direito ao saque, mas estava esperançoso. “Tenho que ver se realmente vou poder sacar”, finalizou.

CALENDÁRIO

Agências da Caixa Econômica Federal foram abertas, hoje, para esclarecer dúvidas dos trabalhadores em relação ao dinheiro disponível para saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Durante os períodos de saque, elas serão abertas novamente em quatro sábados, de março a julho.

Confira as agências que funcionaram hoje:

