EMPREGO Agência pública de empregos de Campo Grande tem vagas para vidraceiro e técnicos Para funileiro de automóveis, salário é de R$ 2 mil

Março começa com diversas oportunidades de emprego em Campo Grande. Vagas para vidraceiro, lubrificador de veículos automotores, funileiro e técnicos: em contabilidade, manutenção elétrica, manutenção elétrica de máquinas e eletricista de instalações industriais estão disponíveis na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab).

Para as vagas de eletricista de instalações industriais (04 vagas), é necessário ter experiência em comando elétrico, ensino médio, CNH e curso técnico em eletrotécnica. O salário oferecido é R$ 2 mil, mais 30% de adicional de periculosidade e refeição no local. O profissional irá trabalhar em frigorífico, na instalação de equipamentos de segurança em máquinas e painel de controle. No planejamento de serviços elétricos, instalação de distribuição de alta e baixa tensão.

Na função de funileiro de automóveis (reparação) é necessário ter experiência e não exige escolaridade, o salário é de R$ 2 mil e a empresa fornece almoço. O profissional irá analisar o veículo a ser reparado, realizará o desmonte, a organização dos materiais, os equipamentos e as ferramentas necessárias para o serviço de pintura, dentre outras atividades.

A vaga de lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) exige experiência e o ensino fundamental, o salário é de R$ 1 mil. Para essa função o trabalhador irá lubrificar máquinas e equipamentos, bem como sinalizar pontos de lubrificação, interpretará desenhos de máquinas, manutenção das máquinas e equipamentos, dentre outras atividades.

Para técnico de contabilidade exige-se experiência e o ensino médio, o salário oferecido é de R$ 1,5 mil. O empregador necessita que o profissional desta área tenha conhecimento em contabilidade, escrita fiscal, fechamento de balanço, e atividades inerentes à contabilidade em instituições públicas e privadas, dentre outras atividades.

Para vaga de técnico de manutenção elétrica exige-se experiência e o ensino médio e CNH, o salário oferecido é de R$ 1,8 mil. Nesta função o trabalhador realizará a manutenção de alarmes.

E o técnico de manutenção elétrica de máquina deve ter experiência na função e o ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1,1 mil e almoço. Para trabalhar no conserto de micro-ondas, ar condicionado, bebedouro eletrônico, geladeira, dentre outros.

Para preencher a vaga de vidraceiro é necessário ter experiência, ensino médio e CNH, o salário oferecido é de R$ 1,3 mil. Nesta função o trabalhador realizará corte de vidros, montagem e instalação de vitrais e espelhos.

Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.