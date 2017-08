moradia Agência habitacional aumenta

arrecadação ao notificar mutuários Emha confirmou que prevê ter R$ 1,3 milhão por mês

Apesar de ainda não ter elaborado projetos, a Agência Municipal de Habitação (Emha) planeja construir moradias custeadas integralmente com recursos próprios.

De acordo com o prefeito Marcos Trad, residenciais construídos exclusivamente com dinheiro municipal não são entregues há 26 anos e esse tipo de financimanto para obras será possível devido ao aumento de arrecadação da agência, cuja previsão é de R$ 1,3 milhão por mês em 2017.

Conforme o prefeito, a arrecadação da agência, por meio do pagamento de parcelas pelos beneficiados, era mínima e não chegava a ultrapassar os R$ 300 mil mensais. Ela cresceu devido a medidas de fiscalização instituídas a partir de janeiro deste ano.

“Hoje, ultrapassamos R$ 1 milhão. Com isso, nós vamos ter caixa para construir casas habitacionais com o dinheiro dos próprios mutuários. Há 26 anos uma casa municipal não era construída com dinheiro da própria agência de Habitação."

De acordo com o diretor-presidente da Emha, Enéas Jose de Carvalho, a arrecadação atingida no mês de julho foi histórica, ficando em R$ 1.000.009.

“Nós temos uma estimativa de retorno de arrecadação mês de R$ 1,3 milhão para agência”, afirmou. O trabalho leva em consideração uma carteira imobiliário de 24 mil imóveis.

Parte do dinheiro pago pelos mutuários é destinado a um fundo que o recurso precisa ser usado para construção de novas moradias.

DÍVIDA

Apesar do crescimento da arrecadação, a Emha ainda amarga inadimplência de mais de R$ 54 milhões. No início do ano, o valor estava em R$ 63 milhões. Para redução deste valor, 2.900 mutuários foram notificadas a pagar o que estavam devendo.