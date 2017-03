CAMPO GRANDE Agência de empregos tem vagas de até

R$ 2 mil; veja como se candidatar Vagas são para chefe de serviço de transporte rodoviário, vendedor interno e outros

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta segunda-feira (6) vagas com salários que variam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. Para ocupar as vagas as exigências vão de ensino fundamental incompleto a médio completo, com experiência nas funções.

O maior salário – de R$ 2 mil – é para chefe de serviço de transporte rodoviário. É preciso ter ensino médio completo, experiência em liderança de equipe e tráfego rodoviário, controle e frota de ônibus.

Já para a vaga de vendedor interno, o candidato precisa ter ensino médio incompleto, experiência no segmento de vendas de peças de motocicletas. Salário de R$ 1,091 mil, mais comissão.

Também há vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. Basta ter iniciado o ensino fundamental e ter experiência em manutenção de aparelhos de refrigeração. Exigência de CNH “A/B”. Salário inicial de R$ 947,00.

Para a vaga de operador de máquina rotular, o candidato também precisa ter começado o ensino fundamental e ter experiência em rotinas de indústria na produção de bebidas ou líquidos. Salário de R$ 937,00.

Já para a oportunidade de passador de roupas é necessário ter ensino fundamental incompleto e experiência na função. As atividades são passar diversos tipos de peças de vestuário, cama, mesa e banho. Preferência para quem resida na região do Bairro Tiradentes. Salário de R$ 1 mil.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena – O atendimento é feito das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira.