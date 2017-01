CAPITAL Aeroporto de Campo Grande completa

53 anos nesta sexta-feira Em período de um ano, terminal registrou 19.466 poucos e decolagens

O Aeroporto de Campo Grande completa 53 anos nesta sexta-feira. Com localização privilegiada, a apenas 7 km do centro da cidade, o principal aeroporto do Estado é ponto de parada estratégica, em comparação aos países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a importantes centros consumidores do país.

Compartilhada com a Base Aérea de Campo Grande (BACG), o aeroporto tem capacidade para receber 1,6 milhão de passageiros ao ano, e oferece suporte para a aviação comercial, regular regional e aviação geral.

Atualmente, quatro companhias aéreas contam com voos a partir de Campo Grande - Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas, Latam e Avianca Brasil, que ligam a cidade a seis destinos brasileiros: Guarulhos e Campinas (São Paulo), Curitiba (Paraná), Brasília (Distrito Federal), Cuiabá (Mato Grosso) e Maceió (Alagoas).

De janeiro a dezembro do ano passado, o terminal registrou 19.466 pousos e decolagens, média de 1.622 operações mensais. No mesmo período, cerca de 1,45 milhão de passageiros passaram pelo aeroporto entre operações de embarque e desembarque.