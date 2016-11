ALAGADO Aero Rancho está embaixo d'água

e moradora reclama de negligência Um dos acesso ao bairro, na Ernesto Geisel, precisou ser interditado

Prejudicado com alagamentos sempre que chuvas atingem Campo Grande, o bairro Aero Rancho está em “baixo d'água”, afirma moradora da região. Alagamentos ocorrem, supostamente, porque escoamento da chuva simplesmente não funciona. Sem suportar a quantidade de água, partes mais baixas ficam alagadas.

Conforme leitora do Portal Correio do Estado, Juliane de Araújo, de 32 anos, situação é constantes na região. Ela, que é proprietária de comércio de utilidades no bairro, já acionou diversas vezes a Prefeitura Municipal para reparar situação, mas nunca é atendida.

“Para impedir que a chuva tomasse conta do comércio já cheguei a colocar placas de aço e aumentei o meio-fio, para pelo menos atrasar que as águas invadissem o prédio, mas a prefeitura exigiu que a calçada voltasse ao normal porque não estava no padrão. O Aero Rancho está em baixo d'água”, relatou Juliane.

Na última sexta-feira (25), quando uma ventania de 73km/h e forte chuva atingiram a Capital, o Corpo de Bombeiros foi acionado diversas vezes para atender ocorrências de alagamento no Aero Rancho.

SEM ACESSO

Na chuva que caiu hoje na Capital, trecho da Avenida Ernesto Geisel ficou intransitável porque a enxurrada muito forte acumulou-se na via e impediu que quem seguia sentido Centro-Aero Rancho conseguisse chegar ao bairro.

A Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran) precisou fazer interdição e criou desvio no cruzamento da avenida com a Rua Armando Dedine. Entre esse cruzamento até a Avenida Raquel de Queiroz o tráfego estava inviabilizado pelo volume de água represado.

Perto do Coophavilla II também houve outro ponto de alagamento. Foram cerca de 300 metros que ficou embaixo d'água.

A reportagem procurou a Defesa Civil Municipal para verificar quais medidas emergenciais seriam tomadas, mas não foi possível estabelecer contato.

VÍDEO DO ALAGAMENTO

ÁGUA INVADE LOJA NO AERO RANCHO

