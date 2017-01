TV Advogado representa Campo Grande

no Big Brother Brasil 17 Ilmar Renato estará na próxima edição do reality show da Globo

Campo Grande terá representante na 17ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo. O advogado Ilmar Renato Fônseca, de 38 anos, é natural de Santo Anastácio, São Paulo, mas mora na Capital Morena.

Ele foi autor do pedido de abertura de processo contra os deputados Paulo Corrêa e Felipe Orro por abrigarem funcionários fantasmas em seus gabinetes. Ele se baseou na gravação da conversa dos dois parlamentares no aparelho celular de um pastor.

De acordo com o site Ego, ele diz acreditar nas relações afetivas “desde que sejam verdadeiras”. Ilmar se define como “democrático, conciliador, interativo, expansionista e comunicativo”, e aposta no talento culinário para se integrar com os outros participantes do reality.

Ele também é militante a favor dos Direitos Humanos, divorciado e tem um filho.

Ilmar diz que, se ganhar o prêmio, quer investir em sua formação profissional e na educação do filho adolescente.