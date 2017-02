EM RECUPERAÇÃO Adolescente violentado em

lava a jato passa por 2ª cirurgia Vítima fez primeiro procedimento para retirar parte do intestino grosso

O adolescente, de 17 anos, que teve mangueira de compressor de ar introduzida no ânus em lava a jato deve ser submetido a segunda cirurgia hoje. A informação é da Santa Casa de Campo Grande, onde o garoto segue internado desde a sexta-feira (3), quando o ato de violência aconteceu.

Conforme o setor de comunicação do hospital, o novo procedimento será feito para drenar água do pulmão do paciente que segue em estado de saúde estável. O horário não foi divulgado. A primeira cirurgia foi feita no mesmo dia que o garoto foi internado e retirou parte do intestino grosso dele que foi perfurada.

CASO

O adolescente, de 17 anos, foi violentado por dois jovens no lava a jato onde trabalhava havia pouco mais de um mês, na Avenida Interlagos. Um dos autores era colega de trabalho e o outro dono do estabelecimento. Ambos foram interrogados e alegaram que tudo não passou de brincadeira.

Conforme declarações, no dia do episódio, que resultou em grave lesão na vítima, o próprio garoto teria iniciado brincadeira e insinuado que colocaria a mangueira no ânus do colega de trabalho, que segurou o rapaz para o dono “revidar”.

Os autores da violência foram liberados depois do interrogatório, mas responderão pelo crime de lesão corporal de natureza grave. O caso é investigado pelo delegado Sérgio Lauretto, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). A reportagem tentou falar com a autoridade de polícia hoje pela manhã para acompanhar desfechos, mas ligações não foram atendidas.

INCÊNDIO

Na madrugada de ontem (8), escritório do lava a jato foi incendiado e a suspeita é de ataque criminoso. No entanto, nenhum suspeito foi identificado.

Segundo policiais, o acesso ao estabelecimento é vulnerável. Apesar de ter portões, muro é baixo e cercado por quatro fios de aço. No local não há câmeras de segurança, porém há monitoramento em residências próximas. Imagens devem ser requisitadas a fim de tentar identificar autores.