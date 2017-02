Violência Rapaz é morto em briga de grupos

rivais e corpo achado 4 horas depois Discussão começou em tabacaria e terminou na morte do adolescente

Woshinton Marques, de 18 anos , foi morto na madrugada desta quinta-feira, no Jardim Uirapuru, em Campo Grande. O menino foi morto por integrante de grupo rival ao dele e apesar da polícia ter sido chamada no momento da confusão, o corpo só foi encontrado nesta manhã, cerca de 4 horas depois.

De acordo com relato de testemunhas para Polícia Militar, Woshinton, o irmão dele e um rapaz de 20 anos estavam em uma tabacaria, na Avenida dos Cafezais. Durante a noite, um grupo rival ao do adolescente chegou ao estabelecimento e houve desentendimento. Um dos integrantes do grupo teria tido discussão com amigo de Woshinton há 30 dias, em festa realizada em uma chácara.

Horas depois, entre às 2h30 e 3 horas de hoje, um dos integrantes do grupo rival ao do adolescente foi de carro até a Travessa Príncipe da Beira, onde estavam Woshinton e amigos.

Vários tiros foram disparados em direção ao grupo. Todos correram e o adolescente acabou ferido no tórax e de raspão no rosto. O irmão de Washington também foi ferido de raspão no braço, mas passa bem.

Equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque da PM foram até o local e apesar das buscas por vítimas e suspeitos, ninguém foi encontrado. Nesta manhã, por volta das 7 horas, vizinhos que passavam pelo local encontraram o corpo do adolescente caído próximo de um terreno baldio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o menino já estava sem vida. Perícia da Polícia Civil constatou rigidez no corpo, o que indica que Woshinton estava morto há algumas horas.

Ninguém foi preso até agora e a polícia acredita em acerto de contas entre os grupos rivais.