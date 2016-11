CASO SERÁ INVESTIGADO Adolescente é atingido com tiro na cabeça depois de marcar encontro por Whats Polícia desconfia da versão e suspeita de envolvimento em roubo

Garoto de 15 anos foi atingido por tiro na cabeça e alegou ter sido ferido durante encontro marcado via Whatsapp. O crime aconteceu, na noite de ontem (29), no bairro Tijuca em Campo Grande e os suspeitos ainda não foram identificados. O adolescente foi socorrido e está internado na Santa Casa.

Aos policiais, o garoto contou ter ido até o bairro Tijuca, acompanhado de um amigo, para encontrar namorada que conheceu pelo Whatsapp. Ainda segundo o relato, houve um desentendimento no local e ele acabou atingido por um tiro.

O garoto não soube informar quem o atingiu nem quem o levou para o posto de saúde do bairro Aero Rancho, onde recebeu os primeiros atendimentos. Ele também não detalhou o nome da rua em que ocorreu o crime e não identificou a namorada.

A polícia desconfia da versão apresentada pelo adolescente porque, além do relato vago, ele estava com as mesmas roupas apontadas por testemunhas como usadas por criminoso, minutos antes, em roubo na Avenida Marechal Deodoro.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e será investigado.