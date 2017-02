CAMPO GRANDE Adolescente de 15 anos e rapaz de 19 são presos por matar homem no Aero Rancho Vítima estava de motocicleta e foi morta a tiros no fim da tarde de ontem

Matheus Arce Soares, 19 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido por matarem a tiros o motociclista Aladino Leandro Benites Lescano, 24 anos, na fim tarde de ontem, em Campo Grande.

Crime ocorreu na rua Rubiataba, no bairro Aero Rancho, por volta das 18h. Lescano, que era detento do regime semiaberto, estava em uma Honda Twister quando foi atingido por disparos no pescoço, a poucos metros de casa.

Segundo a Polícia Civil, logo após o crime investigadores, em ação integrada com o 10º Batalhão da Polícia Militar, realizaram diligências para identificar os suspeitos, que foram presos cerca de uma hora depois do homicídio.

Com os suspeitos foi encontrado o revólver calibre .38, que foi utilizado para matar Lescano. Arma estava com seis munições, sendo quatro intactas e duas deflagradas.

Adolescente de 15 anos assumiu ter sido o autor dos disparos. Ele e o comparsa foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde foram autuados por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.