CAMPO GRANDE Acusados de torturar criança em ritual de magia negra são condenados Tios e primo da criança pegaram penas que somadas ultrapassam 50 anos

Conceição Vargas da Cruz, 31, Arnaldo Pavão, 46, e Giovani da Silva Ortiz, 18, foram condenados por torturar menino de 4 anos durante rituais de magia negra em Campo Grande. Tia da criança, Conceição teve a maior pena. Ela pegou 18 anos e 6 meses de prisão. Já o tio da vítima, Arnaldo, deverá ficar 17 anos e 5 meses atrás das grades. O último condenado, primo do menino, foi condenado a 15 anos e 2 meses de prisão.

Além disso, a Justiça fixou R$ 10 mil para cada um dos três condenados para reparação dos danos causados.

Atualmente, a criança já foi adotada por família de outro estado e passa bem.

CRUELDADE

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público que o casal - que teve guarda do menino por mais de um ano, juntamente com Giovani, amarravam a criança, a deixavam sem comida, agrediam com tapas socos, golpes com cabo de vassoura, arranhões pelo corpo, arrancaram a unha de um dos pés e davam 'banho' de água fervente, além de queimarem o menino com charuto e produto químico. A vítima era oferecida como sacrifício em rituais de magia negra, que aconteciam até três vezes por semana, com objetivo de render prosperidade à família.

Os réus foram acusados do crime de tortura, corrupção de menores, associação para o crime e fornecimento de bebida alcoólica para menores.

